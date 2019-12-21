لإخفاء ملامحها.. 3 أشخاص قتلوا سيدة وحرقوا وجهها بالغردقة

أحال المحامي العام لنيابات البحر الأحمر ، عاطلا وسائقا ومقاولا تم اتهامهم بقتل سيدة وإلقاء جثتها بطريق رأس غارب / الشيخ فضل، لمحكمة جنايات البحر الألأحمر و حددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل لنظر أول جلسة محاكمة.



نجحت مباحث البحر الأحمر برئاسة العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية ، في كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ملقاة شبه عارية بطريق رأس غارب الشيخ فضل ، مشوهة الوجه، حيث كشفت تحقيقات المقدم أحمد حوام رئيس مباحث رأس غارب ، انه وراء الواقعه مقاول وعاطل وسائق، وتم تحرير المحضر بالواقعة.



بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة رأس غارب، إخطارا من سائق يفيد عثوره على جثة سيدة بطريق الشيخ فضل ، والعثور على بعض المتعلقات الخاصة بها ومن بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعي ماهر.



توصلت المباحث الجنائية، إلى أن مرتكبي الواقعة كل من عماد. ح مقاول بناء، ومحمود. م عاطل، وماهر. ش سائق تاكسى وأن احد المتهمين كانت تربطه علاقة مع المجنى عليها المدعوة ضحى ج 35 سنة مقيمة بمحافظة المنيا، وانجبت منه طفلا وقامت برفع دعوي قضائية لاثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها بثبوت النسب.



وقام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمين الآخرين باستدراج المجني عليها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجها رسميا وقاموا بتأجير شقة واتفقوا على أن يقَوموا بقتلها بعد اقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل والقاء الجثة بجانب الطريق.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شوهوا وجه الضحيه لإخفاء ملامحها وتركوا الجثه على الطريق.