AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

لإخفاء ملامحها.. 3 أشخاص قتلوا سيدة وحرقوا وجهها بالغردقة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:08 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
إبراهيم جادالله
أحال المحامي العام لنيابات البحر الأحمر ، عاطلا وسائقا ومقاولا تم اتهامهم بقتل سيدة وإلقاء جثتها بطريق رأس غارب / الشيخ فضل، لمحكمة جنايات البحر الألأحمر و حددت المحكمة جلسة 11 يناير المقبل لنظر أول جلسة محاكمة.

نجحت مباحث البحر الأحمر برئاسة العميد محمد دردير مدير المباحث الجنائية ، في كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ملقاة شبه عارية بطريق رأس غارب الشيخ فضل ، مشوهة الوجه، حيث كشفت تحقيقات المقدم أحمد حوام رئيس مباحث رأس غارب ، انه وراء الواقعه مقاول وعاطل وسائق، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة رأس غارب، إخطارا من سائق يفيد عثوره على جثة سيدة بطريق الشيخ فضل ، والعثور على بعض المتعلقات الخاصة بها ومن بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعي ماهر.

توصلت المباحث الجنائية، إلى أن مرتكبي الواقعة كل من عماد. ح مقاول بناء، ومحمود. م عاطل، وماهر. ش سائق تاكسى وأن احد المتهمين كانت تربطه علاقة مع المجنى عليها المدعوة ضحى ج 35 سنة مقيمة بمحافظة المنيا، وانجبت منه طفلا وقامت برفع دعوي قضائية لاثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها بثبوت النسب.

وقام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمين الآخرين باستدراج المجني عليها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجها رسميا وقاموا بتأجير شقة واتفقوا على أن يقَوموا بقتلها بعد اقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل والقاء الجثة بجانب الطريق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين شوهوا وجه الضحيه لإخفاء ملامحها وتركوا الجثه على الطريق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سرقته بالإكراه.. إحالة ميكانيكي ومزارع للجنايات لقتلهما سائقا في قنا

بحر من دماء الرجال.. فياجرا ومنوم ومبيد | أدوات السيدات فى قتل الأزواج

جمعتهم الصداقة في التسول.. تفاصيل جديدة في كشف غموض مقتل طفل بـ كفر الشيخ

ترشيحاتنا

تعرف على عدد زيجات نجلاء فتحي في عيد ميلادها.. الأولى كانت سرية

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

ثعبان ضخم يلتهم ساق طفل ويجره بعيدا عن المنزل

بعد قرار الجنائية الدولية.. نتنياهو:هذا يوم أسود على إسرائيل

الجيش الليبي يعلن إحباط هجوم في ترهونة

في عيد ميلاد نجلاء فتحي.. تعرف على اسمها الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى حفل ديرجيست

من أنامل سامو هجرس.. شاهد فستان شيماء سيف في دير جيست

ليوناردو دي كابريو وحبيبته كاميلا مورون يمارسان التزحلق على الثلج ..صور