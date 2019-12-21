برلمانية: لابد من الاهتمام بإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية

قالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن هناك مجهودا ملحوظا من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، فى إطلاق عدة مبادرات خلال الفترة الأخيرة، وكان آخرها تفعيل مبادرة "مراكب النجاة" التى أعلن عنها ضمن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وأضافت غادة عجمى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد من التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تكثيف الاهتمام بالتوعية بمخاطر هذه الظاهرة، والعمل على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وتوضيح فوائدها بالنسبة للشباب.



وتابعت: "لو تم تجميع المبالغ التى يقوم الشباب بإنفاقها على الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، فمن الممكن أن يتم استثمارها فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة فى المحافظة المصدرة للهجرة غير الشرعية"، مطالبة وزارة الاستثمار بضرورة تسهيل الإجراءات لإقامة هذه المشروعات للتيسير على الشباب.



كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، بحثت سبل التعاون والتنسيق من أجل إعداد برامج خاصة لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.



يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.



وقالت نبيلة مكرم إنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد الإعداد بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج.



وأضافت وزيرة الهجرة أنها سترافق فريق عمل المؤسسة خلال الجولات التي سيقومون بها في تلك المدارس، بهدف تحفيز هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على نبذ ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.