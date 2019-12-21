معهد تيودور بلهارس يعقد مؤتمرا حول أهمية المياه وطرق حمايتها

عقد قسم بحوث البيئة والرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث برئاسة الدكتورة وفاء قنديل فعاليات المؤتمر العلمي الأول تحت عنوان "معا نحو نظام بيئى صحي ومنتج للمياه العذبة فى مصر"،برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و بحضور د. بيرند سوريس رئيس المجموعة البحثية للبيئة المائية بجامعة دوزينبرج أيسن بألمانيا.









وصرحت الدكتورة هناء محمود الخياط أستاذ بحوث البيئة بالمعهد ورئيس المؤتمر بأن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على أهمية البيئة المائية وطرق حمايتها والحفاظ على الصحة العامة لكل من الإنسان والحيوان؛ لتحقيق التنمية المستدامة.









وتناول المؤتمر عددًا من المحاور، تشمل: مراقبة تلوث المياه العذبة وتداعياته على الصحة والنظام البيئى، ومعالجة المياه، والنقل الطفيلى، والإدارة الصحية للبحيرات والمزارع السمكية، وقواعد وأدوات توفير الأمان الصحى خلال الأنشطة المائية، إضافة إلى الاستفادة من مكونات البيئة المائية فى المجالات الطبية والاقتصادية، كما تم مناقشة كيفية تطبيق مؤشرصحة المياه العذبة، والابتكار في مجال المياه العذبة.









وأكدت توصيات المؤتمر على أهمية التكاتف لحماية بيئة المياه من التلوث، والعمل على الحد من هذا التلوث بإجراء البحوث، وعقد لقاءات وندوات علمية يستفيد منها جميع الباحثين فى هذا المجال.







