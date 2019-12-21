تعرف على رسائل مصر إلى العالم في منتدى الشباب.. فيديو

قال محمد عبد المنعم، محرر الشؤون الرئاسية بموقع صدى البلد: إن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، كانت أشبه بالعرس، مشيرا إلى أن مصر استضافت أكثر من 7 آلاف شاب من معظم دول العالم.



وأضاف محمد عبد المنعم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ماجدة بدوي، مقدمة برنامج "60 دقيقة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن منتدى شباب العالم ينقل ثقافة جديدة إلى العالم، بأن مصر تنبذ العنف، وتكافح الفكر الجامد والمنغلق، مشيرا إلى أن كل شاب مشارك في المنتدى لن يصدق أي شائعات يتم ترديدها عن مصر.



وأوضح محرر الشئون الرئاسية بموقع "صدى البلد"، أن شباب العالم شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك الشباب في ماراثون السلام، ويتحدث مع في كل القضايا بدون خطوط حمراء، مشيرا إلى أن الشباب المشارك شهد أيضا الاستقرار والأمن في مصر.



وأكد محمد عبد المنعم، أن أهم رسالة نجح في توصليها المنتدى في نسخته الثالثة، هي أن مصر مصر بلد الأمن والسلام والاستقرار، ونكافح الفكر الجامد والمنغلق، مشيرا إلى أن تزايد أعداد المشاركين في المنتدى دليل على نجاح المنتدى على مدار الثلاث نسخ.



وأشار محرر الشئون الرئاسية بموقع صدى البلد، إلى أن أبرز الورش التي شهدها المنتدى هي الزكاء الاصطناعي، ومشاركة الروبوت صوفيا، والتي أضفت جو من البهجة على الحضور، وكان الجميع حريص على محاورتها والتجاوب معها.

