المركز القومي للسينما يحتفل بذكرى ميلاد الأديب الراحل "نجيب محفوظ"

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" احتفالية لإحياء ذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ.





الاحتفالية تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء القادم والموافق ٢٤ حتي الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الحالى بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون في تمام السادسة مساء.





ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية عرض فيلم للراحل وندوه سينمائية لمناقشة أعماله ، حيث يعرض يوم الثلاثاء فيلم "قصر الشوق" ويعقبه ندوة يديرها الناقد "نادر عدلى" و يوم الأربعاء يتم عرض فيلم "السمان والخريف"ويعقب العرض ندوة يديرها الكاتب الصحفي "سيد محمود" وتختتم الفعاليات يوم الخميس بعرض فيلم "زقاق المدق" و يعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي "طارق الشناوى".





يذكر أن نجيب محفوظ ولد 11 ديسمبر 1911 وتوفي 30 أغسطس 2006) وهو أول مصري يحصل جائزة نوبل في الأدب. كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم. و من أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتنا والحرافيش. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيًا، و يعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.





وتعد حصاد أعمال نجيب محفوظ ٥٥ كتابا مقسمين إلى ٣٥ رواية، ٢٢٣ قصة، ١٩ مجموعة، ٧ مسرحيات، و٢٦ نصا سينمائيا.



