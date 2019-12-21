شطة عن تهديد الزمالك بالانسحاب من السوبر الأفريقي: ميقدرش يعمل حاجة

علق محمد عبد المنعم "شطة" لاعب النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن رأيه في قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة بطولة السوبر الأفريقي التى تجمع بين فريقى الزمالك والترجى في دولة قطر، والمقرر لها فى شهر فبراير المقبل .



وقال شطة فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن نادى الزمالك لم يقدم اعتراضا رسميا أو شكوى حتى الآن على قرار إقامة المباراة بقطر، إضافة أن موقفه ضعيف لعدم امتلاكه أي مستند منطقى لقرار رفضه اللعب هناك وتهديده بالانسحاب.



وتابع المدير الفنى للاتحاد الأفريقى سابقًا حديثه، بأن قرار إقامة بطولة السوبر الأفريقي في دولة قطر معلن ومتفق عليه منذ فترة طويلة، بين الكاف والشركة الراعية، وبالتالى فالزمالك قبل تتويجه ببطولة الكونفدرالية كان يعلم بإقامة بطولة السوبر الأفريقي بقطر، فلماذا توج بالكونفدرالية طلما هو يرفض لعب بطولة السوبر بقطر؟



وأضاف نجم الأهلى السابق، ليس من حق الفرق أن تعترض على مكان إقامة البطولات، فهذا حق أصيل "للكاف" لأنها هى التى تدير المسابقات وتنظمها.



وأوضح شطة، إذا أصر الزمالك على موقفه من الانسحاب، سيتم توقيع عقوبات عليه طبقًا للائحة وسيحرم من المشاركة فى البطولات التى تنظمها الكاف بالإضافة إلى العقوبات المالية.



وأنهى عبد المنعم شطة حديثه، بتوجيه نصيحة إلى فريق الزمالك بضرورة لعب المباراة، وعدم خلط الأمور السياسية بالرياضة، فنادى الزمالك كبير وعليه الالتزام بلوائح الاتحاد الأفريقى، واتمنى خوضهم للقاء، مضيفًا بأن فريق ليفربول يلعب حاليًا بقطر ونجم منتخب مصر محمد صلاح ذهب وشارك والأمور طبيعية.