محسن عادل: مصر أصبحت أكبر ثالث دولة في النمو الاقتصادي عالميا.. فيديو

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إن مصر تتطور بشكل سريع، مشيرا إلى أن مصر ركزت في الفترة الماضية على تطوير البنية التحتية، وذلك من أجل جذب استثمارات جديدة.





وأضاف محسن عادل، في حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال منتدى شباب العالم، بالتحرك نحو التكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية.





وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، أن الأهم الآن هو استحداث تقنيات جديدة، والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في الصناعة، مشيرا إلى أن الجنيه يرتفع، وقوته تتحسن، وليس الأمر متعلق فقط بانخفاض الدولار.





وأكد محسن عادل، أن مصر عملت على ملف العملة بشكل دقيق، فلم تعتمد على المسكنات، بل بالعلاج، وإصلاح الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى، وليس العكس.





وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل، إلى أن العملة المصرية هي ثاني أفضل عملة في التحسن على مستوى العالم خلال العام الحالي، وثالث أكبر دولة في العالم من حيث النمو الاقتصادي.