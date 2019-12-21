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منوعات

نوف سفيانى.. طبيبة أسنان سعودية تحيي حفلا موسيقيا بـ ميدل بيست

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:16 م
طبيبة اسنان سعودية
طبيبة اسنان سعودية "نوف سيفانى"
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مـــيــــــس رضــــــــا
انطلقت فعاليات مهرجان"ميدل بيست"، بالعاصمة السعودية وسط مشاركة عالمية للموسيقيين العالميين والعرب والسعوديين.

والملفت فى مشاركات أول أيام المهرجان الذى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، صعود طبيبة أسنان سعودية على أحد المسارح التى يقام عليها الحفل بالرياض، وتدعى "نوف سفياني" لتقدم عرضا موسيقيا حصد تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقدمت سيفانى الـ "دي جي" الشابة، باسمها الفني "دي جي كوسم كات"، عرضًا موسيقيًا لافتًا أمام جمهور كبير حضر في مسرح  UNDERGROUND BEAST 1، مع انطلاق المهرجان في العاصمة السعودية الرياض.

من هى نوف
نوف ابنة الـ 27 عامًا من جدة، تحمل شهادة في مجال الطب وجراحة الأسنان، لكن اهتمامها الرئيس الذي عرفت فيه هو كونها موسيقية شابة في مجال الموسيقى الإلكترونية، بجانب اهتمامها بالرسم.

باتت معروفة اليوم على نطاق واسع حتى من قبل حفل "ميدل بيست"، إذ ساهمت سنوات الانفتاح القليلة على الثقافة والفنون في البلد المحافظ بظهور كثير من المواهب الشابة في مختلف التخصصات الفنية.

وانضمت سفياني مؤخرًا لتقديم برنامج تليفزيوني جديد على قناة "إم بي سي" يحمل عنوان "شباب هب"، ويسلط الضوء على إبداعات الشباب السعودي من الجنسين وفي شتى المجالات.

والمهرجان الذي يقام في خمسة مسارح على مدار ثلاثة أيام هو واحد من أبرز فعاليات موسم الرياض الذي انطلق في أكتوبر الماضي، متضمنًا سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية التي استقطبت ملايين الزوار.
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