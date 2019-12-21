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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: الحكم على الأشياء يجب أن يكون من مجموع عناصرها

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:04 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
نشر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صباح اليوم تدوينة قصيرة في تطوير العقل المصري قال فيها "سلوك جزء من الشعب يسيئ إلى كل الشعب".

وأضاف الدكتور الخشت: الحكم على الشخص يكون حكما عاما على الشخص كله لمجرد تصرف عارض أو هفوة أو صفة سلبية جزئية فيه، هكذا يفكر معظمنا، وهذا هو واقع الأغلبية في الحكم على الأشياء أو الظواهر أو الأشخاص.

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وتابع: لكن لابد من التنبه أن الانتقال من (الجزء) إلى إصدار الحكم على (الكل) خطأ جوهري في طريقة استدلال العقل على النتائج من المقدمات.

وقال رئيس الجامعة: الانتقال من الحكم على (حالة جزئية او سلوك فردي) للتعميم على (الوضع العام) عمى في القدرة على التمييز، فالحكم على الأشياء يجب أن يكون من مجموع عناصرها وليس من عنصر واحد، هذه بديهيات .. لكننا للأسف نضطر أحيانا لتوضيح الواضح.
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