رئيس جامعة القاهرة: الحكم على الأشياء يجب أن يكون من مجموع عناصرها

رئيس جامعة القاهرة يقدم التهنئة للدكتور سعود حربي وزير التعليم العالي الجديد بدولة الكويت



رئيس جامعة القاهرة: إعفاء 5 آلاف طالب من المصروفات الدراسية هذا العام



وتابع: لكن لابد من التنبه أن الانتقال من (الجزء) إلى إصدار الحكم على (الكل) خطأ جوهري في طريقة استدلال العقل على النتائج من المقدمات.



وقال رئيس الجامعة: الانتقال من الحكم على (حالة جزئية او سلوك فردي) للتعميم على (الوضع العام) عمى في القدرة على التمييز، فالحكم على الأشياء يجب أن يكون من مجموع عناصرها وليس من عنصر واحد، هذه بديهيات .. لكننا للأسف نضطر أحيانا لتوضيح الواضح.