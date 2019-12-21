المشاركات يدعون سياح العالم لزيارة المدينة.. ختام مسابقة ملكة جمال القارات في شرم الشيخ

اختتمت مسابقة ملكة جمال القارات فعالياتها التي استمرت على مدار أسبوعين، بأحد المنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ، باختيار ملكة جمال الكون ووصيفتيها، من بين 84 متسابقة، من جميع أنحاء العالم، حيث فازت باللقب ممثلة دولة المجر.



وجرى تنظيم المسابقة بهدف الترويج والدعاية للسياحة المصرية وخاصة مدينة شرم الشيخ التي استضافت هذا الحدث المهم بعد عودة السياحة إليها من كافة الدول .



وشاركت المتسابقات في الترويج لشرم الشيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال الفيديوهات والرحلات، التي تعتبر من أهم وسائل الدعاية والتنشيط للسياحة المصرية، والتأكيد على الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر وشرم الشيخ، بالاضافة لحجم التغطية الاعلامية للمسابقة بمختلف دول العالم، على مدار الأيام الماضية، ساهم في تحسين الصورة الذهنية عن مصر في العالم كله.



واعربت ملكات جمال القارات عن سعادتهن بوجودهن في مصر وشرم الشيخ خاصة .



و قالت ملكة جمال مصر، إن عدد الجنسيات التي تعرفت عليها خلال المسابقة، ساعدها على فهم المزيد عن التنوع الهائل للثقافات، الذي أدى بدوره إلى إثراءها.



وقالت ملكة جمال إنجلترا، إن هذه هي المرة الثانية التي تزور فيها مصر، ودعت الشعب الإنجليزي لزيارة مصر، لاكتشاف جمالها الذي لا مثيل له في العالم .



وأعربت ملكة جمال الفلبين، عن سعادتها بمستوى الضيافة وإدارة الفعاليات المتميزة، مؤكدة أنها سعيدة جدًا بحفل عيد الميلاد المفاجئ، الذي أقيم لها، حيث احتفلت مع 84 متسابقة بعيد ميلادها، في ليلة مبهرة، ستظل تتذكرها طول عمرها.



وعبرت ملكة جمال كينيا عن سعادتها، بالتنظيم والأنشطة الخاصة، التي جرى إعدادها للمرشحات، والتي أبقتهن مشغولات طوال الوقت.



حضر حفل الختام نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، واللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للاعلام وعدد من رجال الاعمال بالإضافة لإعداد كبير من السياح بشرم الشيخ .

