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أخبار العالم

ثورة في العالم العربي ضد الصين بسبب إقليم الإيغور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
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رغم مرور أيام على تغريدة نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل، والتي ندد فيها بصمت العالم الإسلامي على الجرائم التي ترتكب ضد أقلية الإيغور المسلمة التي تسكن في إقليم شينجيانغ في شمال الصين، إلا أنه وحتى اليوم لم تتوقف أصداء تلك التدوينة التي لفتت أنظار العالم إلى مأساة تلك الجماعة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مجموعة من الهاشتاجات #قاطعوا_منتجات_الصين ، #مسلمي_الايغور_بتموت_يعرب ، #الصين_بلد_ارهابي ، وتصدر الهاشتاجات قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وجاءت التغريدات كالتالي: _

اللهم إني استودعك إخواننا في الصين
فلا ناصر لهم سواك

قاطع منتجات بلد الارهاب التي تقتل وتعذب المسلمين بدون سبب
#الصين_بلد_ارهابي

اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا واكبت عدوهم
#الصِين_بلد_إرهابي

إرهابكم سوف يحرقكم #الصِّين_بلد_إرهابي

اللهم ارحم إخواننا في الصين والعالم اجمع يارب #الصِّين_بلد_إرهابي
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