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رياضة

إنجاز تاريخي ينتظر ميسي أمام ألافيس في الدوري الإسباني

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:20 م
ميسي لاعب برشلونة
ميسي لاعب برشلونة
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محمد السعيد
ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة، إنجازا تاريخيا، عندما يستضيف فريقه نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنه في حال تسجيل ميسي هدفا في مباراة اليوم أمام ألافيس، سيصل للعام التاسع على التوالي الذي يسجل 50 هدفا أو أكثر.

وتمكن ليونيل ميسي من تسجيل 49 هدفا مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين، خلال عام 2019، في مختلف البطولات.

وشارك ميسي في11 مباراة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 6 آخرين.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.
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