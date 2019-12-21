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رياضة

الأهلي يعلن جاهزية عمرو السولية لموقعة الاتحاد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق، تعافى من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا وحرمت الفريق من جهوده في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

 وأضاف الجهاز الفني، أن السولية سيكون متواجدا ضمن الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة، ومع إعلان جاهزيته للمباريات خاصة بعدما تدرب اللاعب صباح أمس الجمعة. 

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا غدا الأحد، عقب خوض مرانه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا مهمًا على الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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