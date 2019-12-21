أضرار شرب مخدر الحشيش.. 13 مرضا تهدد صحتك

أضرار شرب مخدر الحشيش لا حصر لها، حيث إن هذا المخدر يدمر الصحة ويفقدك الحياة الطبيعية ويعزلك عن العالم كله إلى أن ينتهى بك المطاف مدمنا خسر صحته وحياته.





والحشيش هو عشب يحتوى على مواد كيميائية سامة تأثر على أجهزة الجسم المختلفة، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أضرار شرب مخدر الحشيش وفقا لموقعي livescience وwebmd.

أضرار شرب مخدر الحشيش

1- تشمل الأضرار الناجمة عن شرب مخدر الحشيش الغضب والقلق وعدم انتظام دقات القلب ومشاكل استدعاء الذاكرة على المدى القصير والتخدير والاسترخاء.2- يؤثر شرب الحشيش على نمو المخ، حيث يؤثر على الألياف العصبية التى تتحكم في وظائف التعلم والذاكرة، وقد أثبتت الدراسات أن شرب مخدر الحشيش فى سن المراهقة يقلص من الجوانب المرتبطة بالذاكرة في المخ، فضلا عن حدوث التشوهات فى الدماغ.3- مواجهة صعوبة فى التفكير أو تنظيم الأفكار، فضلا عن مواجهة مشاعر الذعر والخوف، والهلوسة، وصعوبة في التركيز، وانخفاض القدرة على أداء المهام التي تتطلب التنسيق.4- الإصابة بالاكتئاب أو التعب الشديد، حيث إن الحشيش يزيد من الإثارة والقلق والأرق والتهيج.5- التهاب الشعب الهوائية، وزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، والتعرض للسكتة الدماغية والإصابة بنوبة قلبية نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب .6- شرب مخدر الحشيش يمكن أن من إنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال وتعطل دورة الطمث للمرأة.7- شرب مخدر الحشيش قد يسبب تجاويف ممتلئة بالهواء في الرئتين، هذه التجاويف المملوءة بالهواء يمكن أن تسبب أعراضًا مثل ضغط الصدر، والوجع، وصعوبة التنفس.8- يسبب شرب مخدر الحشيش الصداع والدوار وجفاف الفم والغثيان والتفكير بجنون العظمة.9- يؤدي شرب الحشيش إلى زيادة الشهية وتغيير ضغط الدم وإعاقة الأداء العقلي.10- يؤثر شرب الحشيش على الجنين خلال فترة الحمل، حيث إن المواد الكيمائية الموجودة به تمر عبر المشيمة ويمكن أن تبطئ نمو الجنين، فضلا عن إصابة الجنين بسرطان الدم في الطفولة وتشوهات.أما بالنسبة للمرأة المرضعة، فإن المواد الكيمائية تمر للطفل عبر حليب الأم، والتى من شأنها التأثير أيضا على نمو الطفل.11- ضعف الجهاز المناعي: بعض المواد الكيميائية في القنب يمكن أن تضعف الجهاز المناعي، هذا قد يجعل الأمر أكثر صعوبة للجسم لمكافحة الالتهابات.12- الإصابة بمرض السكري، وذلك نتيجة شرب الحشيش خلال فترات طويلة.13- الإصابة بأمراض الكبد.