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أخبار العالم

أمريكا تعلن رسميا تدشين القوات الفضائية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:28 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسميا، تدشين القوات الفضائية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل توقيع الميزانية العسكرية، "اليوم": "لدينا مرحلة أساسية، نقدم رسميًا فرعًا جديدًا من قواتنا المسلحة، يسمى القوات الفضائية".

كان ترامب، أعلن في أغسطس الماضي، عن البدء الرسمي لعمل القيادة الفضائية، مشيرا إلى أن الفضاء، سيصبح المجال التالي للعمليات العسكرية.
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