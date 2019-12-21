مركز سياحي علاجي.. محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير جزيرة الدوم

أجري اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية للموقع المقترح لمشروع تطوير وتنمية جزيرة الدوم بمركز أبوتشت وقناطر نجع حمادى الجديدة، يرافقه حازم عمر نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.





أوضح محافظ قنا، بأن جزيرة الدوم تقع على مساحة 240 فداناً وجار إعداد المخطط العام للجزيرة كمركز سياحي علاجي متخصص في السياحة العلاجية والترفيهية ومركزًا للسياحة العابرة لربطها بمحافظة البحر الأحمر حيث السياحة الترفيهية، ومحافظتى الأقصر وأسوان حيث السياحة الأثرية والثقافية، موضحا ان الجزيرة مؤهلة لتكون واحدة من المواقع المناسبة للسياحة البيئية والعلاجية نظرًا لخصوصية الموقع وبعدها عن مناطق التلوث، بالإضافة إلى اطلالة الجزيرة على النيل.





وأكد محافظ قنا، بأن المشروع سوف يساهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير بيئـــة مناسبة لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للمقومات المكانية والاقتصادية والتنموية للموقع وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في النطاق المحيط بالمشروع.





كما تفقد المحافظ، قناطر نجع حمادى الجديدة والتي تقع على بعد 3.5 كيلو متر خلف القناطر القديمة وتضم المحطة 4 وحدات تولـيد كهرباء نظيفة بطاقة 64 ميجاوات وتوفير نحو 13 مليون دولار سنويا قيمة الوقود اللازم لتوليد نفس الطاقة من المحطات الحرارية، و تضم أيضًا هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى ملحقين بالقنطرة الجديدة لتتمكن السفن والمركبات من المرور، بالإضافة إلى كوبري للربط بين ضفتي نهر النيل.



