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محافظات

أميرة.. قصة طالبة منعها جلوسها على كرسي متحرك من الدراسة في الأٌقصر.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:14 م
صدى البلد
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شمس يونس
خلق الله تعالى البشر على مستوياتٍ مختلفةٍ من الصحة والقدرات، وايماننا بالله منطلق من خدمة البشر وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة ، فالله عز وجل خلقهم على صورتهم هذه وله فى ذلك حكمه وهذا لاينقص منهم شئ ، وفى قصتنا هذه نسر قصة طالبة من وى الاحتياجات الخاصة تسببت تعنت عميدة معهد لها فى حرمانها من متابعة دراستها ومنعها من الامتحان.

"أميرة سدراك باخوم" طالبة مجتهدة مقيمة بقرية أرمنت الحيط جنوب الأقصر، وبرغم انها من ذوى الاحتياجات الخاصة و تتحرك بكرسي متحرك استطاعت ان تحصل فى الثانوية العامة على مجموع 92.8 % في يوليو الماضي وشأنها كشأن أي طالب سارعت لمكتب التنسيق الجامعى واختاره برغبتها الكلية التى ترغب فى دراستها وهى معهد الفنى الصحى بأسوان حيث أنها دائما ما كانت تحلم أنها تساعد المرضى كطبيبة ولكن بسبب مجموعها قررت أن تساعدهم كممرضة وترسم البسمة على شفاههم ولكن حدث لها ما لم تتوقعه.

قالت "أميرة" أنه رغم ضياع حلمى فى الإلتحاق بكلية الطب إلا انني لم أيأس فقررت الالتحاق بمعهد الفنى الصحى باسوان، ففوجئت بموقف عميدة المعهد التى رفضت فى البداية التحاقي بالمعهد نهائيا بحجة الحالة الصحية التى انا عليها وهى تقصد " اننى اجلس على كرسي متحرك " ثم تراجعها لتقرر قبولى بالمعهد ولكن بشرط الدراسة بأحد الأقسام النظرية دون الإلتحاق بأى قسم به دراسة عملية .

واكدت " اميرة " انها من حقها ان تدخل القسم الذى تريده لانها حاصلة على مجموع كبير ولكن العميدة رفضت ذلك مشيرة الى انها حتى الان لم يتم قبولها فى المعهد و الفصل الادراسي الاول اوشك على الانتهاء ولا تعلم حتى الان مصيرهارغم قرب إنطلاق إمتحانات التيرم الأول.

واستنكرت " اميرة " مايحدث لها قائلة " ما تفعله العميدة بي مخالف للدستور والقانون " موضحة بانها تقدمت لشكوى فى مركز الشرطة ضدها وأرسلت عدة شكاوى لمجلس الوزراء ولوزير التعليم العالى لانقاذى من تعنت العميدة من اعاقتى وانشدهم بسرعة التدخل لاستكمال دراسي وهو ما يكفله لي الدستور والقانون خاصة مع حرص أجهزة الدولة على العدالة وعدم التمييز ودعم أصحاب الهمم والإحتياجات الخاصة. 

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