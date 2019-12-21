وعد عمته بتسمية طفلته على اسمها.. زوجة تطلب الطلاق من زوجها

الزواج عبارة عن شراكة صغيرة، كل خطوة فيه تحتاج إلى اتفاق بين الطرفين، ولكن وجود أطراف خارجية بين الزوج والزوجة قد يعكر صفو تلك الشراكة بل من المحتمل أن تنتهي.



لا تختلف حواء من جنسية لأخرى، فبعضهن تفرض نفسها على الأشخاص وتحرجهم ببجاحتها، فقد تسببت سيدة في مشكلة كبيرة بين زوج وزوجة بسبب طلبها تسمية الجنين القادم على اسمها، وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية.



واتفق الزوج مع زوجته على أنه سيختار اسم أول مولود بعد الزواج ووافقت الزوجة على أساس أنها ستختار اسم الطفل الثاني، وسارت الحياة هادئة جدا حتى إنجاب الطفل الأول.



وعلم الزوج من زوجته أنها حامل في طفل آخر ويبدو أنه بنت، فقام بالاتصال بعمته ليخبرها ذلك الخبر المفرح، بعد التهنئة والمباركات طلبت منه بكل وضوح أن يسمي الطفلة على اسمها.



كان الزوج في موقف محرج جدا، إما أن يوافق ويرضى عمته، أو يرفض ويرضى زوجته، فقرر أن يرضي عمته وأن يسمي الطفلة على اسمها.



ورفضت الزوجة ذلك الاتفاق الذي أبرمه الزوج مع عمته، وخيرته بين الطلاق أو إجهاض الجنين.