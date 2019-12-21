الغضبان وسعفان يطلقان مبادرة «مصر أمانة بين إيديك» من بورسعيد

افتتح محمد سعفان وزير القوي العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مبادرة "مصر أمانة بين يديك "، وذلك من خلال برنامجين متتاليين كل واحد يستمر لمدة 3 أيام، تنفيذا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية، من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد.





وقال "سعفان": "إن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال فى أقل وقت"، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك، على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.





وأشار الوزير إلى أنه تم توزيع 556 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، فضلا عن توزيع 56 عقد عمل لمتحدي الإعاقة.





ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير القوي العاملة والتي تتواكب مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي





وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بان العامل المصري أثبت عظمته وقدرته على تحدي الصعاب بعد أن نجح عمال مصر الشرفاء والشركات الوطنية في إبهار العالم كله بعد نجاحهم في حفر قناة السويس الجديدة خلال عام واحد وقناة شرق بورسعيد الجانبية في أقل من شهور، والآن يقوم بملحمة وطنية كبري هي مشروعات تنمية شرق بورسعيد والتي تعد بوابة التتمية لمصر.





وتم الانتهاء من إنشاء أكثر من خمسة كيلو أرصفة بحرية وتم بدء العمل بها وتصدير أول شحنة من خلالها بالإضافة إلي مجموعة الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي وكذلك أكبر مزرعتين سمكية تقيمها القوات المسلحة وهيئة قناة السويس إضافة إلي المنطقة الصناعية التي تقام علي مساحة ٤٠ مليون م٢ فنحن الدولة الوحيدة التي تبني وتعمر وتقيم المشروعات القومية وكذلك تحارب الإرهاب في وقت واحد”.





وقال محافظ بورسعيد، إن ملحمة قناة السويس الجديدة كانت الانطلاقة القوية لبقية المشروعات القومية الكبرى القائمة حاليًا على أرض مصر، والتى تشرفت بورسعيد بوجود جزء من هذه المشروعات علي أرضها.



