برلماني يطالب الحكومة بحل مشكلة العجز فى غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال

طالب النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ الخطوات والإجراءات العاجلة لإيجاد حلول سريعة للعجز الصارخ والشديد في غرف العناية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين على مستوى المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة والأمانات العامة والمؤسسات العلاجية في الدولة، والنقص الحاد في الأطباء وطواقم التمريض.





وقال "الجندى" فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الأعداد الحالية من الحضانات والعناية المركزة لا تفي بالمطلوب ولا تلبى احتياجات المرضى من المترددين على هذه المستشفيات على الإطلاق خاصة مع اتجاه الدولة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.





وأكد ضرورة تدبير موارد مالية إضافية لزيادة اعداد الغرف الخاصة بالعناية المركزة داخل جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الجامعية اضافة الى زيادة رواتب وحوافز الأطباء والتمريض.



