علي جمعة: البعض يقرأ التاريخ بعين واحدة وهي الطريقة العوراء

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لما كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة التي يرجع إليها الناس، كان الناس يعيشون في دفء، وحب، وسلام، وأمن، وتطور، وحضارة، وعزة، وكرامة، غبشت رؤيتها على كثير من الناس.



وأضاف جمعة، عبر "فيسبوك": "فلما قرأوا التاريخ قرأوه بعين واحدة، يمكن أن نطلق عليها الطريقة العوراء، ولما ذهبوا لفهمه ذهبوا إليه بساق واحدة، يمكن أن نطلق عليه الطريقة العرجاء، ولذلك رأيناه في عملية انتقائية بحتة، رأوا حضارة المسلمين تخلفًا وفنونهم سذاجة، وحياتهم مليئة بالاستبداد وبالظلم، والأمر لم يكن كذلك، ومثال ذلك أن يقرأ أحدهم كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ويظن أن المجتمع المسلم كان يعيش في حالة انحلال وسكر، أو يقرأ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني، وهي تتكلم عن نفس الزمن، وعن نفس البلاد فيصف التاريخ الإسلامي وجماعة المسلمين بأنهم كانوا في عزلة وزهادة في الدنيا".



وأكمل: "العدل أن نقرأ كل الجوانب التي حكمت المجتمع وأن نفسرها من خلال سياقاتها وزمنها والسقف المعرفي، والثقافة السائدة؛ لأنه ليس من الإنصاف أن نستعمل الطريقة العوراء أو العرجاء في التفاهم مع تراث الناس، فما بالك تراثنا وحضارتنا".



وتساءل: "ما الذي فقدناه؟ والإجابة عن هذا السؤال ذكرتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي فيه تلك الصفات المذكورة في هذا الكلام، وكيف طبقها المسلمون، وحولوها إلى فنون وآداب، وإلى ثقافة وحضارة، وإلى مهن وحرف، وكيف تحكمت فيهم بسهولة آلت إلى تركيب بديع، أعزهم الله به، وأخرجوا به الناس من الظلمات إلى النور، تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- شعبة فأفضلها قول (لا إله إلا الله) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان) [رواه مسلم]".



واختتم: "تتبع المسلمون شعب الإيمان، فرأينا الإمام البيهقي وهو يؤلف كتابه الجامع المانع الماتع، الجامع لشعب الإيمان ويبدأ في تفصيل هذه الشعب وفي تتبعها، وفي تتبع نصائح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها في أوامره ونواهيه وإرشاداته، وأصبح كتابه بالإضافة إلى ذلك المجهود الذي فصل فيه تلك الشعب، التي أجملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه البليغ الفصيح في الحديث، أصبح مرجعًا من مراجع الكتب المسندة في علم الحديث رواية ودراية، وهكذا خدم المسلمون محور حضارتهم، وألف في شعب الإيمان جماعة من العلماء منهم: الإمام الحليمي إلا أن كتاب الجامع للبيهقي وقد طبع في نحو 15 مجلدًا هو الأكبر على مر التاريخ، فعندما طبع كتاب الحليمي رأيناه في ثلاثة مجلدات".