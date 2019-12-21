برلماني: الصعيد في حاجة إلى مصانع لخلق فرص عمل للشباب

أكد النائب صلاح شوقي عقيل، عضو مجلس النواب عن دائرة طما بسوهاج عن حزب الوفد، أهمية أن تتجه حكومة المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نحو إقامة حزمة من المصانع كثيفة العمالة في محافظات الصعيد، مما سيساهم في استيعاب الآلاف من الشباب وخلق فرص عمل لهم، ومن ثم الحد من معدلات البطالة.



وأوضح النائب، في بيان له، أن صعيد مصر زاخر بالإمكانيات والموارد اللازمة، كما أنه يتميز بانخفاض تكلفة الأراضي وسعتها وتوافر العمالة المدربة والجاهزة، وبه العشرات من الفرص الاستثمارية المتميزة، والتي تصلح لإقامة للصناعات الغذائية وتصنيع الخلايا الشمسية ومصانع لإنتاج الملابس والأجهزة الكهربائية والأعشاب والصناعات الطبية والرخام والجرانيت وحديد الصلب.



وقال عضو مجلس النواب إنه من الناحية الاقتصادية، فإن التوسع في إقامة المصانع كثيفة العمالة، قبل أن يعود بالنفع على صعيد مصر الذي ظل محرومًا وعانى كثيرًا من الإهمال والتهميش قبل أن يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اهتماماته، سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي.



وأضاف: "إقامة المصانع كثيفة العمالة تساهم في خفض الواردات الأجنبية، وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن جلب رؤوس أموال أجنبية من خلال وضع الصعيد في خريطة الاستثمار".