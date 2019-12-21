بحجة إخراج الجن.. فاطمة فتاة مريضة نفسيا راحت ضحية للشعوذة أمام أسرتها ببني سويف

في واقعة ليست بجديدة من نوعها، قامت أسرة بتعذيب سيدة حتى الموت بحجة إخراج الجن "العفريت" بعد إقناعها بأنها ممسوسة من الجن لأنها تعاني من اضطرابات نفسية فى بنى سويف.





ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن ومعالجتها روحانيًا.

وتمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، من ضبط 3 سيدات وموظف، لاشتراكهم في جلسة روحانية، لاستخراج "جن" من ربة جسد منزل، ما تسبب في وفاتها عقب الاعتداء عليها بالضرب، في أماكن متفرقة من الجسم، وأمرت النيابة العامة، بحبسهم على ذمة التحقيقات.كانت البداية، بتلقي اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من "حسن. أ"، 33 عامًا، نجار، مقيم قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، بوفاة زوجته "فاطمة. ق"، 22 عامًا، ربة منزل.وتبين من التحريات الأولية، والانتقال والفحص ومناظرة الجثة، أن المتوفاة بكامل ملابسها بداخل غرفة نومها بالطابق الأول، وبها إصابات ظاهرية، عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر، وجروح وسحجات متفرقة في الجسم.كما تبين من التحريات، أنه أثناء عودة زوج المجني عليها من عمله، فوجئ بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل ومتوفاة، وأنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تعالج لدى أحد الأطباء، وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات.كما تبين بتوقيع الكشف الطبي عليها، بمعرفة مفتش الصحة، وجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة، للانتقال لمكان البلاغ والمعاينة.ووجه مدير أمن بني سويف، إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 7843 إداري مركز شرطة.وباستكمال التحريات، والبحث تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب، مدير مباحث مدير مباحث المديرية، وقيادة العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "سكينة. م"، 48 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة 6 أكتوبر بالجيزة، ولها محل إقامة آخر قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، وتربطها صلة قرابة بزوج المتوفاة.وشقيقتها "فاتن. م"، 50 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، و"محمد. أ"، 36 عامًا، موظف بشركة خاصة، مقيم قرية جزيرة المساعدة، شقيق زوج المجني عليها، وزوجته "هبة. ع"، 31 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى.وكشفت التحريات إقدام المتهمين على عقد جلسة علاج روحاني، لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس "جن" ، وعلاج الأولى لها روحانيا، بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقفزهم على جسدها، واستخدام ملعقة ساخنة على النار، ووضعها على أماكن متفرقة من جسدها، لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن، فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها.وأشارت التحريات إلى ضبط المتهمين، واعترافهم بارتكاب الواقعة، وتأييد مضمون التحريات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث.