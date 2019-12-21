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رياضة

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الإسماعيلي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:29 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري، تدريبات استشفائية اليوم، تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، واشتمل المران على جانب بدني خفيف؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

واستأنف الأهلي مرانه ظهر اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق أمس.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها مساء يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاسماعيلي في الجولة التاسعة ورفع رصيده إلى 21 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة في 7 مباريات ويتصدر قمة الدوري.
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