وكيل الشباب بالغربية يحصد ٧ بطولات في ألعاب القوى

أعلن أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم السبت، حصد المحافظة 7 مراكز أولى فى عدة ألعاب، ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، باللقاء التقييمي للمشروع على مستوى الجمهوريه بالألعاب كره السلة - جودو - ألعاب قوى - الملاكمة - التايكوندو - رفع أثقال، والذى أقيم بالمركز الاوليمبي بالمعادي خلال الفتره من ١٩إلى 21 ديسمبر الجاري.





وأضاف وكيل الوزارة حصول فريق السلة على المركز الأول، واللاعب عمار حجاز بالمركز الأول للعبة "الجودو"، وعبدالعزيز علي في لعبة "التايكوندو"، وأحمد عادل في "رفع الأثقال" وملك فتحي في "رفع الأثقال"، وأحمد السيد " رفع الأثقال، ويسنت عزت الملاكمة.



