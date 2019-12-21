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ديني

مفكر أردني: هناك صور كثيرة يمكن تطبيقها لحفظ حقوق الجار.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:31 م
مفكر أردني
مفكر أردني
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محمود ضاحي
شدد محمد نوح القضاة المفكر الإسلامي الأردني، على أهمية صلة الرحم مع الجار، وعدم قطع حبال المودة بسبب مشكلات صغيرة.

وأضاف نوح القضاة خلال لقائه على قناة " اقرأ ": هناك صور جميلة كثيرة نستطيع تطبيقها، وهي التعارف بين الجيران و التزاور وتبادل الأطعمة على فترات، والمشاركة في المناسبات، وتقدير ضيوفهم وستر بعض سلبياتهم، والسؤال عن مريضهم وتفقد أحوالهم، وقد جاء في الحديث «مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه».

واستشهد بحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به". قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني.

وأشار المفكر الإسلامي الأردني، أن التسامح مع الجار والعناية بالجار من صفات الإيمان.

وشدد على أن الجار ينبغي أن يكون متسامحًا مع جاره، يشاركه في فرحه وحزنه، يصبر ويتغافل عن بعض الأمور، ولا يتسبب في إزعاجه أو ترويعه.
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