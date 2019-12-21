خبير استراتيجي يكشف كيف أباد أهالي بورسعيد كتائب الإنجليز في 56 ..فيديو

قال اللواء محمود الغباري، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنه أطلق على اسم النادي المصري هذا الاسم لأنه كان النادي المصري الوحيد وسط 22 ناديا أجنبيا، وكان هو الذي يضع الهوية المصرية وسط الأندية الأجنبية.
وأضاف اللواء محمود الغباري، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية مصر الأولى، أن من أهداف ثورة 52 هو بناء جيش مصري قوي، مشيرا إلى أنه خلال ضرب بورسعيد عام 56، ضرب الانجليز ساحل بورسعيد الخشبي بالكامل.
وأوضح الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن بورسعيد كان بها قرابة 1500 فدائي هم من تولوا تدريب أهالي بورسعيد، وذلك خلال 4 أيام فقط، وتصدى الشعب للاحتلال بقيادة شعبية.
وأكد اللواء محمود الغباري، أن أهالي بورسعيد أبادوا أول وثاني كتيبة مظلات نزلت على أرض بورسعيد.
وأضاف اللواء محمود الغباري، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على فضائية مصر الأولى، أن من أهداف ثورة 52 هو بناء جيش مصري قوي، مشيرا إلى أنه خلال ضرب بورسعيد عام 56، ضرب الانجليز ساحل بورسعيد الخشبي بالكامل.
وأوضح الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن بورسعيد كان بها قرابة 1500 فدائي هم من تولوا تدريب أهالي بورسعيد، وذلك خلال 4 أيام فقط، وتصدى الشعب للاحتلال بقيادة شعبية.
وأكد اللواء محمود الغباري، أن أهالي بورسعيد أبادوا أول وثاني كتيبة مظلات نزلت على أرض بورسعيد.