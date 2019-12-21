محافظ الدقهلية يتفقد قافلة عنيك فى عنينا ببلقاس ويشيد بدور صناع الخير فى محاربة العمى

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قافلة مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة العمى التى أقيمت الجمعة بقرية حفير شهاب الدين ببلقاس والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية واوركيديا للصناعات الدوائية تحت رعاية مجلس الوزراء وسط إقبال كثيف من الأهالي .





وخلال زيارته لفعاليات القافلة اطلع محافظ الدقهلية على مسار عمل القافلة بداية من استقبال الأهالى من قرى النقعة والمركزية و22و23 و24و51 والاهالى من التجمعات القروية المجاورة وتسجيلهم ثم توقيع الكشف الطبى عليهم فى مجالات العيون المختلفة ثم صرف الدواء لهم وبالتوازى مع ذلك عمل مقاسات نظارات طبية للحالات التى يصف لهم الاطباء و تسجيل الحالات التى تحتاج الى إجراء جراحات عيون تمهيدا لإجرائها فى اقرب فرصة كل ذلك بالمجان تماما.





وفى كلمته خلال فعاليات القافلة اشاد الدكتور أيمن مختار بدور مؤسسة صناع الخير للتنمية ومبادرتها "عنيك فى عنينا" فى محاربة العمى على مستوى الجمهورية والحرص على النزل للقرى الاشد احتياج والتى من بينها قرى الحفير التى تقام فيها قافلة اليوم وبخاصة النقعة والمركزية وباقى القرى المجاورة وتقديم خدمة متكاملة وذات جودة للاهالى فى مجالات الاكتشاف المبكر لامراض العيون وتقديم العلاج وعمل النظارات وإجراء العمليات الجراحية بالمجان تماما.





وأوضح محافظ الدقهلية أن نشاط صناع الخير الفاعل فى مجال محاربة العمى يكمل دور الدولة فى مجال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة لأهالينا فى كل شبر فى محافظة الدقهلية ونحن نقدم كل الدعوة لمثل هذه جهود ولكل منظمات المجتمع المدنى الجادة التى تهدف لخدمة المواطن.





وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير أن قافلة قرية الحفير تم الإعداد لها لكى توقع الكشف فى مجالات العيون المختلفة على اكثر من 900 مواطن من الاهالى ممن يعانون مشكلات صحية فى مجال العيون وان إقبال الأهالى على القافلة بهذا العدد الضخم على مدار ساعات عملها يعكس مدى الثقة التي حظيت بها مبادرة عنيك فى عنينا على مستوى الجمهورية وبخاصة ان المبادرة نظمت عدد من القوافل الناجحة بقرى الدقهلية ومن بينها قافلة تم تنظيمها مؤخرا بقرية المحفوظة بمركز بلقاس.



