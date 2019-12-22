تطبيق ضوابط العمل على الفضائيات.. لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية.. حصاد الأعلى للإعلام فى عام ٢٠١٩

تطبيق ضوابط عمل البرامج على شاشات الفضائيات

لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام





تشكيل لجان

وضع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ضوابط تنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو،بوسائل الاعلام المختلفة وذلك بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامى لعمله، وإرساء لخطاب إعلامى تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف و الكراهية.



أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة تراخيص الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام.



تضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس وصالح الصالحي وجمال شوقي عضوي المجلس والمستشار القانوني للمجلس.



لائحة الجزاءات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لائحة الجزاءات

تطبيق المعايير والأكواد لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية





أبرز القرارات

أصدر المجلس قرارا فى يناير الماضى بمنع ظهور رئيس نادى الزمالك على جميع وسائل الإعلام ، لمدة شهرين باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها مجلس النواب.



وفى شهر فبراير شكل لجنة لبحوث المشاهدة برئاسة اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة عبدالله، عبدالفتاح الجبالي ومحمد العمري وكيلا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام .



كما أصدر قرارا فى مارس بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على جريدة المشهد بناءا على تحقيقات جرت فى 4 شكاوى قدمتها فنانات تناولت الخوض فى أعراض فنانتين وإعلامية بالاسم والصورة وسب الفنانة سميرة عبد العزيز وقرارا اخر بمنع بث برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أى مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وذلك وفقا لنص المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها وإلزام قناة المحور الفضائية بأداء مبلغ مالى قيمته خمسون ألف جنيه مصري أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ومنح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التى تبثها دون تتصريح .



وقرر المجلس بمنع برنامج "قطعوا الرجالة" المعروض على قناتى النهار والقاهرة والناس الفضائيتين لحين مراجعة الاسم والمحتوى وصدر القرار بناء على التحقيقات التى أجرتها لجنتا الرصد والشكاوى بشأن ما تضمنته الحلقات الأخيرة من البرنامج من تهديد واضح للثقافة الاجتماعية والدينية الراسخة في المجتمع المصرى بشأن تكوين الأسرة، وتبين من التحقيقات أن محتوى البرنامج المذكور في السياق العام يأتي حريصا على بث مفاهيم منافية للقيم المجتمعية ونص القرار على منع البث لحين إجراء القائمين على القناتين بتغييرات في شكل ومضمون البرنامج بما يحترم المفاهيم الأسرية ويراعي الأكواد والمعايير المهنية ومنع بث برنامج شيخ الحارة فى أى وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، وإنذار قناة القاهرة والناس الفضائية بوقف تراخيص مزاولة النشاط مؤقتا حال عدم التزامها بالقرار.



قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمدة ٦ شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين.



وأثبتت التحقيقات التي أجراها المجلس بحضور الممثل القانوني لبانوراما وجود تلاعب حول ترددات القنوات الأربعة للتهرب من المسئولية القانونية مثل دمج الترددات وتغيير شكل الشعار باستمرار .



وأوضح المجلس أن شبكة قنوات بانوراما خالفت المعايير والضوابط الصادرة عن المجلس وقامت ببث برامج وإعلانات طبيه لمستحضرات مجهولة الهوية تخاطب المرضى والأطفال بشكل يمثل خداعا وتضليلا للمشاهدين ويعرض صحة المرضى والأطفال للخطر.



أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بوقف برنامج الجدعان الذي يقدمه علي قناة القاهرة والناس لمدة شهر لنشره اتهامات ضد اتحاد منتجي الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التي وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجي الدواجن.



كما أصدر المجلس قرارا بتوجيه إنذار إلى قناة الصحة والجمال لمخالفة برنامج (كواليس حياتنا)؛ لقيامه بالتحريض على العنف ضد تلاميذ المدارس، حيث استعرض البرنامج ظاهرة هروب الطلاب من المدارس وتم عرض فيديوهات لأولاد ولبنات أثناء هروبهم من المدرسة، وقال مقدم البرنامج إن هذا الصنف من الطلاب ما ينفعش معاهم لغة الحوار وأنهم لازم ياخدوا علقة موت ويتربوا زي ما أهالينا ربونا زمان، وأكد أنه غير مقتنع باستخدام الديمقراطية مع الطلاب.



كما قرر المجلس مخاطبة نقابة الإعلاميين لمعرفة موقف مذيع البرنامج، وإنذار القناة بعدم تكرار مثل هذا التحريض على العنف ضد الأطفال.

_ اعلانات مخالفة



أصدر المجلس قرارا بمنع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم

قرر المجلس حجب الموقعين الإلكترونيين "الإخبارية" و"الصباح نيوز" لممارسة الابتزاز بنشر أخبار كاذبة تضر بنشاط شركة هواوي فى مصر، ومخالفة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد".



ووقف بث برنامج الجدعان علي قناة القاهرة والناس لمدة شهر، لنشر البرنامج اتهامات ضد اتحاد منتجى الدواجن دون سند أو دليل يثبت صحة الاتهامات التى وجهت للاتحاد، وألزم المجلس القناة بتقديم اعتذار واضح لاتحاد منتجى الدواجن



وحظر ظهور الإعلامية ريهام سعيد على وسائل الإعلام "مرئية أو مسموعة" لمدة عام وحجب قنوات بانوراما بشكل مؤقت لمده 6 شهور بسبب تلاعبها بالترددات بين قنواتها الأربعة ومخالفتها لقانون الملكية الفكرية ببث محتويات إعلامية مملوكة لآخرين .

مع بدء العد التنازلى لانتهاء عام 2019 ، نرصد أبرز الملفات والقرارات التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.و يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للانتهاء من تقرير حصاد عام ٢٠١٩ ومناقشته خلال اجتماع المجلس قبل إعلانه فى مؤتمر صحفى .وقال مصدر مسؤول فى تصريحات ل "صدى البلد" أن المجلس سيعرض تقرير حصاد عام ٢٠١٩ عقب الانتهاء منه ومناقشته خلال الاجتماع العام للمجلس .وأوضح المصدر أن التقرير يتضمن كل القرارات التى أصدرها المجلس والفعاليات التى نظمها على مدار العام بالإضافة الى الأنشطة المختلفة للجان والقرارات والتوصيات التى خرجت منها .قال الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس أصدر العديد من القرارات خلال عام 2019.وأضاف زكريا ل "صدى البلد " أن هناك العديد من المشروعات التى حققها المجلس خلال العام الجارى منها إصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإعلامية و المعايير الإعلامية واكواد التغطية المتخصصة كما رصد المجلس من خلال اللجان المخصصة للرصد وسائل الإعلام المختلفة طوال العام الجاري.وأشار زكريا إلى أن المجلس خلال عام 2019 وضع ضوابط تنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية وبرامج التوك شو،بهدف إرساء معنى المسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة العمل الإعلامي، وإرساء لخطاب إعلامي تنموى يعلى من شأن الوطن ولا يحرض على التمييز والعنف والكراهية ومن خلاله استطاع المجلس السيطرة على الخروقات الإعلامية.كما تلقى المجلس خلال العام الجارى طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية وذلك بهدف ضبط وسائل الإعلام والعمل من خلال الجهة الرسمية لذلك .وتابع عضو المجلس ان المجلس نظم دورات للصحفيين والإذاعيين الأفارقة خلال العام الجارى جاء اخرها الدورة رقم ٣٠ للإذاعيين الأفارقة كما نظم المجلس مؤتمر الذكرى ٣٠ لوثيقة حقوق الطفل .يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعكف على إعداد التقرير الثاني للحالة الإعلامية في مصر، ومن المتوقع صدوره قريبا ، ويختص بحالة الحريات خلال العام الماضي، كما يتضمّن نحو 5 أبواب بعد استحداث باب يتعلق بوسائل التواصل.وأصدر المجلس العديد من القرارات والإجراءات لضبط المشهد الاعلامى ، كما تمكن من إصدار جزاءات ضد المخالفين فى وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى رصد ومتابعة لكافة الأحداث الهامة من خلال الغرف المخصصة لذلك ونرصد فى التقرير التالى أبرز القرارات والعقوبات التى أصدرها المجلس.