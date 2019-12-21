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رياضة

وزير الشباب ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب نجيل صناعي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:56 م
صدى البلد
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ريهام بكير
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم السبت، صالة ألعاب رياضية وملعب نجيل صناعي بنادى مليج الرياضي، بتكلفة 2 مليون جنيه ضمن الجولة التفقدية لوزير الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تسعى لإعداد جيل مؤهل بدنيًا وثقافيًا يسهم في تنمية الوطن، ولديها اهتمام كبير بمراكز الشباب في مختلف المحافظات، لتحويلها لمراكز خدمة مجتمعية، كما تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وإنشاء منشآت شبابية ورياضية جديدة تخدم شريحة النشء والشباب.

وكان محافظ المنوفية، استقبل وزير الشباب والرياضة صباح اليوم، قبل بدء جولته التفقدية؛ لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة المنوفية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل علي تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.

وتتضمنت جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية أيضًا افتتاح مبنى إداري بمركز شباب كفر شنوان بمدينة شبين الكوم، وافتتاح ملعب خماسي بمركز شباب سنتريس و3 ملاعب نجيل صناعي بمراكز شباب طليا والبرانية والكوادي بأشمون.
وزير الشباب ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب نجيل صناعي
وزير الشباب ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب نجيل صناعي
وزير الشباب ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب نجيل صناعي
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