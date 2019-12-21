فنانون يتحدثون لـ صدى البلد.. شريف سلامة وداليا مصطفى يرويان تفاصيل زفافهما.. منى عبد الغني تكشف تفاصيل نجاة ابنها من حادث.. ماجد المصري يرد على مهاجمي ابنه

التقى موقع "صدى البلد" بالعديد من نجوم الفن أثناء تكريمهم من خلال مهرجان "النايل دراما" التابعة للتليفزيون المصري، وذلك عن أعمالهم الفنية خلال الفترة الماضية.



شريف سلامة وداليا مصطفى

عبر كل من الفنان شريف سلامة، وداليا مصطفى، عن سعادتهما البالغة بتكريمهما من قبّل مهرجان النيل للدراما.



وقال شريف لـ "صدى البلد": "إحنا سعدا جدا بالتكريم"، بينما أكملت داليا: "سعداء بتكريمنا من بلدنا ومن التليفزيون المصري".



بينما كشف الثنائي تفاصيل حفل زفافهما، حيث قالت داليا مصطفى: "اتأخرنا اوي ووصلنا الفرح 11 إلا تلت لأن كان فيه صحفيين كتير بيصوروا".



كما روى شريف سلامة، تفاصيل موقف محرج تعرض له في حفل الزفاف، حيث قال: "البنطلون بتاعي اتقطع من عند الركبة بس كملت الفرح عادي وكنا بنرقص ومبسوطين".



ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، إنه لم يتوسط لابنه للعمل في مجال الإخراج بل تركه كي يتعامل في الوسط الفني بمفرده كمخرج يعلم جيدًا خطواته.



وقال ماجد المصري، لـ كاميرا "صدى البلد": "أنا متوصتش لأحمد في اي حاجة خالص.. ونصيحتي له أن يحترم اللوكيشن ويحترم الناس كي يحترمونه ويقدرونه، وكي يستطيع أن يصنع فنًا جيدًا، الفن ليس بالزعيق وهو يعلم جيدًا كل هذا".



بينما رفض ماجد المصري، الحديث عن الجدل الذي أثارته صوره مع طليقته منى اش اش، قائلًا: "أنا معنديش رد غير إني بتكلم في الفن".



كما ودع عام 2019، قائلًا: "في 2019 في مواقف كانت حزينة جدًا وأخذت منا ناس كثيرة، ناس قريبة لنا، وأتمنى أن تنتهي على خير ونستطيع جميعًا أن نستقبل عام 2020 بشكل جيد".



منى عبد الغني

قالت الفنانة منى عبد الغني، إنها سعيدة جدًا بخوضها رمضان الماضي بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، وحلا شيحة، وماجد المصري.



وأضافت في تصريح لـ "صدى البلد": "مسلسل زلزال تجربة ممتعة وجميلة، العمل مع أستاذ إبراهيم فخر، متعة وفخر ليا وماجد المصري رائع ومتألق، كما أن محمد رمضان شخص جميل جدًا، وسعيدة بوجود حلا شيحة، في المسلسل برغم أننا لم تجمعنا مشاهد سويًا وكنت مستمتعة بالعمل جدًا".



أما عن أعمالها القادمة قالت: "لسه بقرر الأعمال القادمة وإن شاء الله أختار عمل جيد تشوفوه في رمضان".



بينما أكدت منى عبد الغني، لـ "صدى البلد" أن أكثر موقف مؤثر حدث لها في عام 2019 هو نجاة ابنها من حادث موت في رمضان الماضي، لافتة إلى أنه أصبح بحالة جيدة جدًا.



صبري فواز

عبّر الفنان صبري فواز، عن سعادته بالتكريم عن مسلسل "قيد عائلي" في حفل مهرجان النيل للدراما، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى.



وقال صبري فواز، لـ "صدى البلد": التكريم شئ على راسي، وسعيد إنه يتم تكريمي عن مسلسل "قيد عائلي"، وأتمنى ان أكون أستحق هذا التكريم، كما أن المسلسل حقق نجاح كبير أكثر من الذي توقعته.



أما عن فكرة المسلسل التي تقوم على البطولة الجماعية فقال: "المؤشرات كل مرة بتقول إن الأعمال الجماعية بتنجح والناس حباها، فخلينا نكمل فيها بما أنها حلوة وعاجبة الناس".



وتحدث عن فيلم "استدعاء ولي عمرو" قائلًا: "هو فيلم كوميدي ودمه خفيف وأنا عامل شخصية يسري وهي شخصية كوميدي وحاجة جميلة إن شاء الله يعجبكوا".



بينما قال صبري فواز عن عام 2019: "أحسن حاجة إنها هتخلص وأوحش حاجة مش هقولها".