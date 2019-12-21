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تعليم

جامعة السادات تشارك في منتدى الشباب العربي الأفريقي بالأقصر وأسوان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:07 م
منندي الشباب العربي
منندي الشباب العربي الافريقي بالأقصر
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محمد امين
شارك وفد من جوالى وجوالات جامعة مدينة السادات تحت إشراف الدكتور أحمد بيومي رئيس الجامعة فى فاعليات منتدى الشباب العربى الإفريقى؛ والذى ينظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة خلال الفترة من 20 حتى 26 ديسمبر الجارى بمدينتى الأقصر وأسوان تحت عنوان "التعاون العربى الإفريقى الشبابى".

يشارك فى المنتدى 31 دولة والعديد من الهيئات والمؤسسات المتخصصة وأكثر من 300 شاب وفتاة من مختلف الدول العربية والإفريقية برعاية مجلس وزراء الشباب العرب ووزارات الشباب والرياضة والسياحة والثقافة والرى .

يتناول المنتدى 4 قضايا رئيسية هى التراث وحوار الثقافات ، مع تمكين الشباب والمرأة ، بجانب قضايا الشباب مثل البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب الإلكترونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وأيضآ قضايا المياه وترشيد الاستهلاك .

كما يشهد المنتدى جلسات عامة وورش عمل علاوة على دورات تدريبية حول هذه القضايا ، فضلًا عن حملات توعوية للشباب ، كما سيتم إنطلاق مارثون ودورة رياضية خلال فترة المنتدى مع تنظيم برنامج سياحى للوفود الشبابية لزيارة المواقع الأثرية والمعالم السياحية بالأقصر وأسوان .
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