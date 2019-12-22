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برلمان

برلمانى يطالب بضرورة تثقيف الطلاب فى المدارس بخطورة الهجرة غير الشرعية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
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معتز الخصوصى

قال النائب يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان أن الدولة تشجع الهجرة القانونية والتى تشرف عليها ، بحيث تضمن حق المواطن ، مشيرا إلى أن المصريين المهاجرين فى الخارج يدعموا الاقتصاد القومى.

وأشار كدوانى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الهجرة غير الشرعية محفوفة بالمخاطر ولاتليق بالمواطن ، قائلا:" أوروبا ترفض الهجرة غير الشرعية ، وبالتالى فهناك تعاون بين مصر وأوروبا للحد منها".

وتابع عضو لجنة الدفاع و الأمن القومى بالبرلمان: "مصر قامت بخطوات جادة للتصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، مما لاقى استحسان من جانب أوروبا ، وبالتالى فإن التوصيات الصادرة عن منتدى شرم الشيخ ركزت على ضرورة عمل إستراتيجية مصرية لمنع استخدام الشواطىء فيها".

وطالب بضرورة تثقيف الطلاب فى المدارس على مستوى الجمهورية وتثقيف النشء وتوعيتهم بمدى خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وكانت قد بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، سبل التعاون والتنسيق من أجل إعداد برامج خاصة لأطفال المدارس في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية بهدف تعزيز التوعية لديهم بمخاطر هذه الظاهرة.

يأتي ذلك في إطار تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة منتدى شباب العالم، لإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة.

وقالت نبيلة مكرم إنه تم الاتفاق مع مؤسسة "ويل سبرنج"، المتخصصة في إقامة المعسكرات وتعليم الأطفال، على عمل أنشطة وبرامج مبسطة في المدارس توضح مخاطر الهجرة غير الشرعية لأطفال القرى والنجوع بطريقة مرنة ويسهل استيعابها في المحافظات المصدرة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن الأسبوع الجاري يشهد الإعداد بالفعل لهذه الأنشطة والبرامج.

وأضافت وزيرة الهجرة أنها سترافق فريق عمل المؤسسة خلال الجولات التي سيقومون بها في تلك المدارس بهدف تحفيز هؤلاء الأطفال وتشجيعهم على نبذ ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
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