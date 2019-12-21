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محافظات

وزير القوى العاملة: العامل المصري أثبت قدراته في مختلف المشروعات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:18 م
محافظ بورسعيد ووزير
محافظ بورسعيد ووزير القوى العاملة
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا للحديث عن عدد من القضايا المتعلقة بالعمالة والمشروعات الرقمية والتكنولوجية الجديدة إلى جانب ما تشهده المرحلة الحالية من إنجازات وتأثيرها على المحافظة ، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد يأتى ذلك فى إطار احتفال محافظة بورسعيد بعيدها القومي الـ 63.

وفى مستهل اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان عن سعادته بالحوار المفتوح فى حضور وزير القوى العاملة ، واستعرض اللواء عادل الغضبان ، مجمل الانجازات التى تمت خلال الفترة الحالية، والطفرة الصناعية والتكنولوجية والصحية و الرياضية والسياحية وغيرها فى المحافظة ، وما أحدتثه من تغيير فى حياة المواطنين ، كما تطرق للحديث عن بطولات وأمجاد أبناء المحافظة التاريخية الذى تشهد عليها كافة الشوارع والميادين بالمحافظة، وأشار إلى سعادته بمبادرة مصر أمانة بين ايدينا الذى تنظمها وزارة القوى العاملة ، مؤكدا على أهميتها هذه المبادرة فى توعية المواطنين و الشباب بمختلف النواحي.

وأوضح اللواء عادل الغضبان ، أن التحول الرقمى والطفرة التكنولوجية التى حدثت بالمحافظة ، كانت لها تأثير كبير فى الارتقاء بمستوى الخدمات والحد من الفساد الإدارى ،مضيفا أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الشاملة ، وتناول اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن مختلف المشروعات القومية التى تم انجازها خلال الفترة الحالية ، والذى نال إشادة وإعجاب الجميع بالتنمية الحضارية على أرض بورسعيد .

وأكد الدكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، على فخره بمستوى التنمية التى تمت بمحافظة بورسعيد ، لافتا إلى ان الدولة المصرية جادة فى أن تكون بمصاف الدول المتقدمة ، حيث بدأت الحلم يتحقق على أرض بورسعيد ، كما أوضح ان هناك اهتمام كبير بإقامة مختلف مشروعات الصناعات الصغيرة التى توفر مزيد من فرص العمل للشباب .

يذكر أن اللواء عادل الغضبان قد استقبل دكتور محمد سعفان ، وزير القوى العاملة ، صباح اليوم السبت ، وحضرا فعاليات مبادرة "مصر أمانة بين أيديك" بالمركز الثقافى ، وهى مبادرة تم إطلاقها منذ ٢٠١٧ تهدف لتوعية أصحاب الأعمال وومثليهم بما يخص حقوق وواجبات العمال ، وتعتبر بورسعيد اولى محافظات المرحلة الثانية التى شهدت انطلاق المبادرة .
وزير القوى العاملة: العامل المصري أثبت قدراته في مختلف المشروعات
وزير القوى العاملة: العامل المصري أثبت قدراته في مختلف المشروعات
وزير القوى العاملة: العامل المصري أثبت قدراته في مختلف المشروعات
وزير القوى العاملة: العامل المصري أثبت قدراته في مختلف المشروعات
وزير القوى العاملة: العامل المصري أثبت قدراته في مختلف المشروعات
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