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محافظات

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي السويس

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:54 م
صدى البلد
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شن حى السويس برئاسة أمل أحمد رئيس الحى، حملة مكبرة على الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة اليوم الموجودة داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق.

قامت الحملة بإزالة عدد من الكافتيرات التى تم إنشاؤها فى حديقة بكورنيش السويس القديم علاوة عدد المخالفات أمام المحلات التجارية بمنطقة الغريب.

كما شملت حملة إزالة الإشغالات بمنطقة المحروسة بالملاحة من خلال تحرير مخالفات للمخالفين وتحذيرهم بعدم تكرار تلك المخالفات.
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي السويس
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي السويس
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي السويس
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