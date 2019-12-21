حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي السويس

شن حى السويس برئاسة أمل أحمد رئيس الحى، حملة مكبرة على الإشغالات والتعديات على أراضى الدولة اليوم الموجودة داخل نطاق الحى بالتعاون مع شرطة المرافق.



قامت الحملة بإزالة عدد من الكافتيرات التى تم إنشاؤها فى حديقة بكورنيش السويس القديم علاوة عدد المخالفات أمام المحلات التجارية بمنطقة الغريب.



كما شملت حملة إزالة الإشغالات بمنطقة المحروسة بالملاحة من خلال تحرير مخالفات للمخالفين وتحذيرهم بعدم تكرار تلك المخالفات.