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تعليم

في ختام الندوات التثقيفية لتعليم الكبار.. قرار بإلزام الطلاب بمحو أمية خمس دارسين

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:09 م
صدى البلد
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محمد امين
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ندوة تثقيفية لمشروع تعليم الكبار لكليتي الطب البيطري والسياحة والفنادق جامعة السادات، وذلك ضمن تفعيل المشاركة الطلابية في مشروع محو الأمية وتعليم الكبار.

وأقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أحمد محمد بيومي، رئيس جامعة السادات، والذي حضر فاعليات هذه الندوات بالكليات، كما أستقبل وفد هيئة تعليم الكبار بمكتبه.

وتعد هذه الندوة ختام الندوات التي أقيمت بكليات الجامعة المختلفة "تربية، تربية طفولة، تجارة، حقوق" والتي بدأت السبت 14 ديسمبر 2019 في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وهيئة تعليم الكبار بالمنوفية، وشارك فيها كل من الدكتور اسامة عبد الحميد العزب، مدير عام تخطيط البرامج بهيئة تعليم الكبار بالمنوفية والدكتورة ايمان محمد شاهين، مدير عام بهيئة تعليم الكبار بالمنوفية.

وأكدت د. ايمان شاهين على دور الشباب خصوصًا طلاب الجامعة في المشاركة بالتنمية الشاملة والقضايا القومية وعلى قمة أولوياتها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر على المجتمع، معلنًا أن هناك آليات جديدة أنه سيتم صرف مكافآت مشروع محو الأمية خلال الفترة المقبلة في كل كلية على حدة بعد تصفية الأسماء وتحديد الطلاب المستحقين للمكافأة وهم المتعاقدون بنظام فتح الفصل "تعاقد حر".

كما تم إعلان الطلاب بقرار الجامعة بخصوص إلزامهم بمحو أمية عدد خمس دارسين "مع استثناء طلاب الفرقة الرابعة لهذا العام الدراسي فقط 2019 /2020 سيتم السماح لهم بمحو أمية عدد 2 دارسين فقط.
في ختام الندوات التثقيفية لتعليم الكبار.. قرار بإلزام الطلاب بمحو أمية خمس دارسين
في ختام الندوات التثقيفية لتعليم الكبار.. قرار بإلزام الطلاب بمحو أمية خمس دارسين
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