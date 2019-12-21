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محافظات

نائب محافظ الغربية لشركات رصف الطرق: ضرورة إنهاء المشروعات في المواعيد المحددة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:03 م
صدى البلد
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احمد علي
عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورصف عدد من الشوارع على مستوى مراكز ومدن المحافظة بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومسئولي الشركة الوطنية للمقاولات والقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة.

وتم استعراض ما تم من أعمال تطوير شارع كورنيش ترعة القاصد بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه ، وشدد نائب المحافظ على مسئولي شركة الكهرباء بسرعة الإنتهاء من نقل الأعمدة بالمنطقة حتى يتم الإنتهاء من تطوير ورصف المنطقة في المواعيد المحددة ، مشيرًا أيضًا إلى سرعة توصيل المرافق والخدمات بشارع النادي حتى يتم الإنتهاء من أعمال التطوير والرصف والذى يتم تطويره بتكلفة قدرها 6.5 مليون جنيه. 

وخلال الإجتماع؛ ناقش أعمال تطوير المناطق العشوائية ، وأكد على ضرورة توصيل كافة المرافق (مياه – صرف صحى – كهرباء - تليفونات – غاز) قبل رصف الطرق ، كما أكد على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية ووضع برنامج يشمل بداية الأعمال وكذا مواعيد الإنتهاء منها بكافة المشروعات.

وفى نهاية الإجتماع؛ أكد الدكتور أحمد عطا بعدم التقاعس وسرعة إنجاز الأعمال والإنتهاء من جميع المشروعات في المواعيد المحددة.
نائب محافظ الغربية لشركات رصف الطرق: ضرورة إنهاء المشروعات في المواعيد المحددة
نائب محافظ الغربية لشركات رصف الطرق: ضرورة إنهاء المشروعات في المواعيد المحددة
نائب محافظ الغربية لشركات رصف الطرق: ضرورة إنهاء المشروعات في المواعيد المحددة
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