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منوعات

سيدة تمنع والدتها من حضور ولادة طفلها الثاني .. والسبب غريب

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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مريم صليب
طلبت السيدة "جين" من والدتها ألا تحضر يوم ولادة طفلها الثاني، ذلك الطلب الذي بدا غريبا للغاية أمام الأقارب وأهل زوجها إلا أنها أصرت على عدم وجود والدتها . 

ووفقاً لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن سيدة تدعى جين بالغة من العمر 30 عامًا، طلبت من والدتها أثناء المزاح عدم حضور يوم ولادتها لطفلها الثاني وأكدت أنه لا داعي لحضورها. 

بالطبع كان وقع ذلك الطلب على آذان الأقارب غريبا للغاية، إلا أن جين بررت طلبها أنها تستند لموقف قامت به والدتها أثناء الولادة الأولى لطفلتها تسبب في حالة إحراج لها . 

روت السيدة أنه في ولادة طفلها الأول حضرت والدتها وزوجها أثناء إجراء عملية الولادة لأنها كانت خائفة وطلبت وجود والدتها بجانبها إلا أن والدتها زادت من توترها وظلت تصرخ معها وتبكي بجوارها فقامت الممرضة بإخراجها من غرفة العمليات. 

استندت جين إلى ذلك السبب وطلبت من والدتها البقاء في المنزل وأنها ستتولى الأمر مع زوجها، و لكن اعتبره الأهل والأقارب أسلوبا سيئا في الكلام بين أم و إبنتها .
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