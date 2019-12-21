وزير النقل لـ مدير محطة المنيا : «لافتة المحطة لازم تبقي شيك زي بدلتك»

وجّه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مدير محطة سكه حديد المنيا بضرورة إظهار اللافتات الإرشادية على الأرصفة قائلا له: "مينعفش نضع لافتة مكتوبه بخط اليد زي ما أنت لابس بدلة شيك لازم تركب لافتة شيك".





عقب ذلك تفقد الوزير صالة حجز التذاكر ووجه بضرورة المرونة في التعامل مع المواطنين وتسهيل عملية حجز التذاكر بجميع القطارات لتسهيل السفر عبر القطارات، والقضاء نهائيا على ظاهرة بيع تذاكر الحجز بالسوق السوداء، مشددا على إتباع كافة أساليب السلامة المهنية والتشغيل بالمحطات.





وجّه الوزير بإجراء أعمال صيانة بأرضية كوبري المشاة الذي يربط بين أرصفة المحطة، وإظهار اللافتات الإرشادية، وصيانة أجهزة الحماية المدنية حيث شدد علي إجراء الصيانة الدورية اللازمة لطفايات الحريق وأجهزة الإنذار.





التقي الوزير بعدد من الركاب المتواجدين بالمحطة واستمع لبعض المقترحات والمشكلات ووجه بالعمل علي حلها، وأعطي تعليمات بالتنسيق الدائم مع شرطة النقل والمواصلات لتأمين سلامة الركاب وبالتواجد الدائم للكمسارية على أبواب المحطات لضمان حصول الراكب على التذاكر وضرورة زيادة عدد الكراسي الخاصة بكبار السن.



