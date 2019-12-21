اعلن المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم السبت عن إطلاق بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بمشاركة 800 لاعب، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





جاء ذلك بحضور الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، والدكتورة عزة الوسيمي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور خالد الكنج نائب رئيس الاتحاد، والكابتن طارق عمارة مدير البطولة وعضو الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور عبده ابوطالب وكيل مديرية الشباب والرياضة لشئون الرياضة، والكابتن أحمد الخضر رئيس منطقة ألعاب القوى بالغربية.





وأعطى "الوكيل" إشارة البدء لانطلاق البطولة التى ينظمها الاتحاد المصري لألعاب القوى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية بمضمار كلية التربية الرياضية لمسافة ١٠كيلومتر، والتى يشارك بها ٨٠٠ لاعب ولاعبة، وتقام للمرة الأولى بالغربية، وتشمل خمس مراحل عمرية لسن ١٦و١٨و٢٠ والدرجة الأولى، بالإضافة إلى الهواة من الأندية المختلفة.



