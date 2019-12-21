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محافظات

تموين المنيا تزف بشرى سارة للمواطنين عن أزمة البطاقات المعطلة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:29 م
صدى البلد
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ايمن رياض
استقبلت مديرية التموين بالمنيا المواطنين ممن لهم أرقام سرية لتفعيل بطاقاتهم التموينية وذلك بعد تعثر حصولهم عليها من خلال تليفونات المحمول الخاصة بهم .


وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية أعلنت عن أسماء مواطني المنيا الوارد لهم أرقام سرية الخاصة ببطاقات التموين، لتسيير سبل الخدمات التموينية المقدمة لأهالي المحافظة خاصة ممن لديهم مشكلة فى الحصول عليها لأسباب تتعلق برقم المحمول المسجل على البطاقة .

وأهابت مديرية التموين بالمنيا بالمواطنين المعلنة أسماؤهم فى الكشوف المعلنة التوجه إلى مديرية التموين "إدارة العلاقات العامة والإعلام" وإحضار بطاقاتهم الشخصية وصورة ضوئية منها وذلك لاستلام الرقم السرى الخاص به.

يذكر أن عدداً كبيراً من المواطنين كانوا يعانون من عدم تفعيل بطاقتهم التموينيه وكانوا لا يستطيعون الحصول على الخبز والمواد التموينية .
تموين المنيا تزف بشرى سارة للمواطنين عن أزمة البطاقات المعطلة
تموين المنيا تزف بشرى سارة للمواطنين عن أزمة البطاقات المعطلة
تموين المنيا تزف بشرى سارة للمواطنين عن أزمة البطاقات المعطلة
تموين المنيا تزف بشرى سارة للمواطنين عن أزمة البطاقات المعطلة
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