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برلمان

خارجية البرلمان تعقد اجتماعين مع وزيرى الأوقاف والآثار..اليوم وغدا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قالت النائبة سامية رفلة ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعين لها اليوم الأحد وغدا الاثنين، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور خالد العنانى وزير الآثار.

وأشارت رفلة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرر أن يعقد إجتماع للجنة العلاقات الخارجية اليوم الأحد مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمناقشة الجهود الدولية لوزارة الاوقاف فى ضوء مستجدات العصر الراهن.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرمان أنه من المقرر ان تعقد اللجنة إجتماع غدا الأثنين مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لمناقشة الجهود الدولية نحو حماية وصيانة الاثار المصرية والترويج لها فى الخارج.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، 10 ديسمبر، الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود البرلمان للانعقاد اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الثقافة.
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