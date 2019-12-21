اخبار الرياضة | وفاة إداري الزمالك.. ثلاثي الأهلي جاهز لمواجهة الاتحاد.. أنشيلوتي مديراً فنياً لـ إيفرتون

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :









توفي وليد قاصد، إداري فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، صباح اليوم، السبت.









أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق، تعافى من نزلة البرد التي تعرض لها مؤخرًا وحرمت الفريق من جهوده في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.









أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.









أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رامي ربيعة مدافع الفريق سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدٍ الاثنين في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.









أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم، السبت، تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي السابق، مديرًا فنيًا للفريق.









قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى إلغاء التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، المقرر لها اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي ببطولة الدوري.









قال أليكس أوكسليد - تشامبرلين لاعب ليفربول الإنجليزي، إنه شعر بالانبهار، عندما رأى الاستقبال الحار، لزميله الدولي المصري محمد صلاح، في قطر.









علق محمد عبد المنعم "شطة" لاعب النادى الأهلى السابق، والمدير الفنى الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن رأيه في قرار الاتحاد الإفريقي بإقامة بطولة السوبر الأفريقي التى تجمع بين فريقى الزمالك والترجى في دولة قطر، والمقرر لها فى شهر فبراير المقبل .









نشر أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادى مصر المقاصة، صورة لكتب أولاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.







