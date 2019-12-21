برلماني: الرهان على الشباب هدف استراتيجي للرئيس لتحقيق التنمية

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن خطوات الدولة المصرية حاليا نحو تأهيل الشباب ومنحهم الفرصة لتولي القيادة بمختلف القطاعات، يعد إنجازا غير مسبوق، مشيرا الى ان الاهتمام بالشباب وتفعيل دورهم واستغلال طاقاتهم وحثهم على الابداع وتأهيلهم للقيادة ولسوق العمل، لم يعد مجرد شعارات يتاجر بها البعض مثلما كان في عهود سابقة. وانما تحولت تلك الشعارات لواقع حقيقي الآن.



وأضاف بسيونى في تصريح له، أن تلك الخطوات نحو تأهيل الشباب، تؤكد أن الرهان علي الشباب ونجاحهم هدف استراتيجي للقيادة السياسية لتحقيق استراتيجية الدولة نحو التنمية المستدامة ٢٠-٣٠، مشيرا الى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه مسئولية البلاد وهو دائم الحرص على تأهيل الشباب واستثمار طاقاتهم وتدريبهم على القيادة حتى يكون لدينا أجيال قادرة على قيادة البلاد الفترة المقبلة في مختلف القطاعات.



واستشهد الدكتور حسن بسيونى، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تخرج فيها عدد كبير من الشباب ليتولوا مناصب قيادية الان، وكذلك البرنامج الرئاسي الذي تولي من خلاله عدد من الشباب مناصب نواب وزراء ومحافظين في خطوة تمهيدية لتوليهم مناصب وزارية الفترة المقبلة وذلك بعد تدريبهم على يد قيادات واساتذة متخصصين، متابعا، أيضا تنظيم المؤتمر الوطني للشباب ومنتدي شباب العالم الذى لاقى اقبال كبير من مشاركة الشباب، لما يدور به من مناقشات لقضايا هامة وما يسفر عنه من نتائج أهمها تبادل الآراء والخبرات والمهارات في فروع العلم والمعرفة بين الشباب من مختلف دول العالم، وعرض مشاكلهم واقتراح حلول لها داخليا وخارجيا، بالإضافة الى استعراض انجازاتهم وابتكاراتهم وتجاربهم في كافة المجالات للاستفادة منها، وتشجيع ذوى الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم للاندماج في المجتمع.



وأضاف، بالإضافة الى تلك النتائج لمنتديات الشباب، هناك نتائج أخرى منها تعريف شباب العالم بمصر بلد الأمن والامان ودعوتهم لزيارة معالمها السياحية الترفيهية والثقافية والدينية والعلاجية، حيث تمثل تلك المنتديات قوة ناعمة لمصر.



وتابع بسيونى، ذلك النجاح لم يكن يأتي دون وجود قناعة وإيمان حقيقى من القيادة السياسية بأهمية دور الشباب وضرورة تاهيلهم لبناءاجيال مصرية قادرة على استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية حيث لاتوجد تنمية دون دور الشباب



وأضاف عضو مجلس النواب، أيضا الاهتمام بالشباب بدا واضحا منذ اعداد الدستور عام ٢٠١٣، بالنص على ضرورة تمثيل الشباب بالمجالس النيابية، وهو ما تم فى برلمان ٢٠١٥ ، وسوف يتم أيضا في المجالس الشعبية المحلية، حيث هناك الزام دستورى بتخصيص نسبة ٢٥فى المائة من مقاعدها للشباب.



ورأى بسيونى، ان عهد الرئيس السيسى، بمثابة العصر الذهبى للشباب، حيث يوجد اهتمام بقضاياهم وكيفية تأهيلهم وحثهم على الابداع وتوفير الدعم اللازم لهم لاستثمار طاقاتهم في مشروعات صغيرة، تدر دخلا لهم وتحقق التنمية بالبلاد.