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برلمان

فايقة فهيم تشيد بجهود الداخلية في القضاء على بؤر المخدرات

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:29 م
المخدرات
المخدرات
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فريدة محمد وماجدة بدوي ومحمود فايد
أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بجهود الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية ورجال الشرطة في القضاء على تجارة المخدرات بكل صورها وأنواعها، عبر شن حملات يومية موسعة لتطهير المحافظات من بؤر المخدرات أبرزها السحر والجمال والمنزلة وبؤر القليوبية والشرقية ومناطق الزراعة في سيناء.

وقالت فايقة فهيم، في بيان صحفي: "مازال رجال الشرطة يقدمون أروع دروس الوطنية والولاء والإخلاص للوطن، ففي الوقت الذي يواجهون الإرهاب الإسود بشمال سيناء بقلب لا يهاب الموت، وبعزمة وإرادة لا تلين، يقدمون على الجانب الآخر أرواحهم الزكية في سبيل عزة هذا الوطن ومجده، ويواصلون جهودهم للحفاظ على شباب مصر من تجار السموم والمخدرات، عبر تجفيف منابعها من ناحية الزراعة والاتجار أو التصنيع سواء داخل البلاد أو العابر للحدود".

وأضافت عضو البرلمان أن وزارة الداخلية تنفيذًا لتكليفات وتوجيهات القيادة السياسية ووزير الداخلية، تشن يوميًا حملات مكثفة على جميع بؤر المخدرات بالمحافظات، أسفرت ضرباتها القاصمة عن الإيقاع بكبار التجار وأنهت أسطورة تجار السموم في المناطق الوعرة، وأحكمت الرقابة على المنافذ.

ودعت جميع أجهزة الدولة من إعلام وثقافة ومؤسسات دينية إلى أن تقوم بدورها تجاه الشباب في توعيتهم بمخاطر المخدرات.
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