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رياضة

مدير الكرة بـ طنطا: الحكم اعترف بعدم صحة ضربة جزاء المقاصة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:09 م
علاء عكاشة مدير
علاء عكاشة مدير الكرة بنادي طنطا
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عبدالله هشام
كشف علاء عكاشة مدير الكرة بنادي طنطا الرياضى عن الحديث الذى دار بينه وبين أحمد العدوى حكم لقاء طنطا والمقاصة أمس والذى احتسبت فيه ضربة جزاء غير صحيحة قبل أن ينتهى اللقاء بهدف لكلا الفريقين .

كانت الدقيقة ٨١ من عمر الشوط الثانى قد شهدت جدلا كبيرا حول احتساب حامل الرايه ممدوح مصطفى إسماعيل ضربة جزاء لصالح المقاصة داخل منطقة جزاء طنطا دون أي تلامس بين اللاعب والمهاجم مما تسبب فى اعتراض الجهاز الفنى لطنطا وتم بعدها طرد أيمن المزين المدير الفنى للفريق .

وكان عكاشة قد أكد أنه توجه الى حكم اللقاء والذى أكد له انه اضطر الى احتسابها حتى لا يتسبب فى احراج المساعد والذى اسرع بعد رفع الرايه الى الدخول إلى منطقة الجزاء دون الرجوع للحكم. 

وأشار أيضا إلى أن الحكم عقب اللقاء اعترف للمزين بأنه تسرع فى طرده موضحا انه قام بذلك لاحتواء الموقف .

يذكر أن طنطا يحتل المركز الحادى عشر برصيد تسع نقاط ويستعد الفريق للقاء اسوان الثلاثاء المقبل على ملعب طنطا.
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