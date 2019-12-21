خبر صادم.. هاني الناظر يتحدث عن علاج الصلع

فجر هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما تحدث عن علاج الصلع الوراثي.
وكتب من خلال حسابه على موقع "فيس بوك": "للأسف لا يوجد علاج دوائي للصلع الوراثي".
وكان الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، تحدث عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى صلع وتساقط الشعر لدى الرجال، وتتمثل في:
عامل وراثي
وهو من أبرز العوامل التي تسبب سقوط الشعر، ويصل أحيانًا إلى ما يقارب نسبته الستين بالمائة.
- ممارسة بعض العادات السيئة
مثل تصفيف الشعر بطريقةٍ خاطئة، وشدّ الشعر بشكل قوي للخلف، واستخدام السشوار بكثرة.
-الأمراض الجلدية
ومنها مرض الثعلبة، وهو خلوُ بعض المناطق من الشعر كالرأس، والذقن.
-الرجيم القاسي
يسبب الريجيم القاسي حدوثَ تساقط مفاجئ للشعر؛ بسبب استخدام أدوية التخسيس، وحدوث ضعف عامّ للجسم.
- نقص التغذية
ويحدث نتيجة قلة تناول الخضراوات والفواكه.
- أمراض الدم
منها فقر الدم "الأميبا" الذي يحدث نتيجة نقص امتصاص الأغذية كالحديد، أو إصابة الجسم بالضعف العام.
- الضغوط النفسية والتوتر العصبي، والقلق الشديد.
وكتب من خلال حسابه على موقع "فيس بوك": "للأسف لا يوجد علاج دوائي للصلع الوراثي".
وكان الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، تحدث عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى صلع وتساقط الشعر لدى الرجال، وتتمثل في:
عامل وراثي
وهو من أبرز العوامل التي تسبب سقوط الشعر، ويصل أحيانًا إلى ما يقارب نسبته الستين بالمائة.
- ممارسة بعض العادات السيئة
مثل تصفيف الشعر بطريقةٍ خاطئة، وشدّ الشعر بشكل قوي للخلف، واستخدام السشوار بكثرة.
-الأمراض الجلدية
ومنها مرض الثعلبة، وهو خلوُ بعض المناطق من الشعر كالرأس، والذقن.
-الرجيم القاسي
يسبب الريجيم القاسي حدوثَ تساقط مفاجئ للشعر؛ بسبب استخدام أدوية التخسيس، وحدوث ضعف عامّ للجسم.
- نقص التغذية
ويحدث نتيجة قلة تناول الخضراوات والفواكه.
- أمراض الدم
منها فقر الدم "الأميبا" الذي يحدث نتيجة نقص امتصاص الأغذية كالحديد، أو إصابة الجسم بالضعف العام.
- الضغوط النفسية والتوتر العصبي، والقلق الشديد.