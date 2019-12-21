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مرأة

خبر صادم.. هاني الناظر يتحدث عن علاج الصلع

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:20 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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نورا نبيل
فجر هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعدما تحدث عن علاج الصلع الوراثي.

وكتب من خلال حسابه على موقع "فيس بوك": "للأسف لا يوجد علاج دوائي للصلع الوراثي".

وكان الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، تحدث عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى صلع وتساقط الشعر لدى الرجال، وتتمثل في:

عامل وراثي
وهو من أبرز العوامل التي تسبب سقوط الشعر، ويصل أحيانًا إلى ما يقارب نسبته الستين بالمائة.

- ممارسة بعض العادات السيئة
مثل تصفيف الشعر بطريقةٍ خاطئة، وشدّ الشعر بشكل قوي للخلف، واستخدام السشوار بكثرة.

-الأمراض الجلدية
ومنها مرض الثعلبة، وهو خلوُ بعض المناطق من الشعر كالرأس، والذقن.

-الرجيم القاسي
يسبب الريجيم القاسي حدوثَ تساقط مفاجئ للشعر؛ بسبب استخدام أدوية التخسيس، وحدوث ضعف عامّ للجسم.

- نقص التغذية
ويحدث نتيجة قلة تناول الخضراوات والفواكه.

- أمراض الدم
منها فقر الدم "الأميبا" الذي يحدث نتيجة نقص امتصاص الأغذية كالحديد، أو إصابة الجسم بالضعف العام.

- الضغوط النفسية والتوتر العصبي، والقلق الشديد.
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