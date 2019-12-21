السلوك والثقافة.. تعرف على أسباب انتشار ظاهرة التنمر المجتمعي.. فيديو

قال سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي، إن سلوك الإنسان يتوقف على خمس مؤسسات تؤثر عليه وعلى تصرفاته وتوجيه، وهي الأسرة والتعليم والإعلام والمؤسسات الدينية والمؤسسات القضائية.
وأضاف سعيد صادق عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن الإجراءات القضائية والقانونية بطيئة جدا فيلجأ البعض لحل المشكلات بطريقته والتي تتبع العنف والتهديدات.
وأشار سعيد صادق، إلى أن الجريمة العنيفة أحيانا ترتبط بالطبقات الاجتماعية، موضحا أن الطبقات الفقيرة يزداد بها معدل الجريمة عن الطبقات الغنية.
وأكمل سعيد صادق، أن المشكلات الاقتصادية في الطبقات الفقيرة تتسبب في عنف مثل العنف ضد المرأة والطفل.
ولفت سعيد صالح، إلي ما يسمي "الثقافة الذكورية"، حيث إن بعض المواطنين يعتبرون اللجوء للقضاء إهانة في حقهم ويفضلون حل الأمر بنفسهم.
وأضاف سعيد صادق عبر مكالمة هاتفية لـ برنامج "60 دقيقة" الذي يذاع على شاشة "الحدث اليوم"، أن الإجراءات القضائية والقانونية بطيئة جدا فيلجأ البعض لحل المشكلات بطريقته والتي تتبع العنف والتهديدات.
وأشار سعيد صادق، إلى أن الجريمة العنيفة أحيانا ترتبط بالطبقات الاجتماعية، موضحا أن الطبقات الفقيرة يزداد بها معدل الجريمة عن الطبقات الغنية.
وأكمل سعيد صادق، أن المشكلات الاقتصادية في الطبقات الفقيرة تتسبب في عنف مثل العنف ضد المرأة والطفل.
ولفت سعيد صالح، إلي ما يسمي "الثقافة الذكورية"، حيث إن بعض المواطنين يعتبرون اللجوء للقضاء إهانة في حقهم ويفضلون حل الأمر بنفسهم.