بيان عاجل بشأن النصب على العاملين المصريين في الخارج بعقود عمل مزورة

قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه ستتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن النصب والاحتيال على شبابنا من العاملين فى الخارج بعد توقيعهم على عقود عمل مزورة.





وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مكاتب عمل فى مصر تمنح عقود عمل مزورة لشبابنا الراغبين فى العمل بالخارج ، مما يعرضهم للحبس والذل والهوان ، مطالبة بضرورة وجود رقابة على مثل هذه المكاتب التى تحتال على شبابنا.





وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها طالبت أكثر من مرة بضرورة توثيق عقود العمالة المصرية فى الخارج من خلال السفارات التى تتبع الدولة التى يعملون بها ، وذلك للتأكد من صحة هذه العقود والمستندات.





وكشفت عن أنه لديها قائمة بأسماء مكاتب العمل فى مصر التى تقوم بالنصب والاحتيال على شبابنا العاملين فى الخارج ، وتقوم بتوقيع عقود عمل مزورة لهم ، بدون ان تمنحهم أى إيصالات ، مما يؤكد أننا أمام عصابة مقننة.





وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، 10 ديسمبر، الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود البرلمان للانعقاد اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.



