AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بيان عاجل بشأن النصب على العاملين المصريين في الخارج بعقود عمل مزورة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قالت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه ستتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومحمد سعفان وزير القوى العاملة بشأن النصب والاحتيال على شبابنا من العاملين فى الخارج بعد توقيعهم على عقود عمل مزورة.

وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك مكاتب عمل فى مصر تمنح عقود عمل مزورة لشبابنا الراغبين فى العمل بالخارج ، مما يعرضهم للحبس والذل والهوان ، مطالبة بضرورة وجود رقابة على مثل هذه المكاتب التى تحتال على شبابنا.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنها طالبت أكثر من مرة بضرورة توثيق عقود العمالة المصرية فى الخارج من خلال السفارات التى تتبع الدولة التى يعملون بها ، وذلك للتأكد من صحة هذه العقود والمستندات.

وكشفت عن أنه لديها قائمة بأسماء مكاتب العمل فى مصر التى تقوم بالنصب والاحتيال على شبابنا العاملين فى الخارج ، وتقوم بتوقيع عقود عمل مزورة لهم ، بدون ان تمنحهم أى إيصالات ، مما يؤكد أننا أمام عصابة مقننة.

وكان قد رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، 10 ديسمبر، الجلسة العامة للبرلمان ، على أن يعود البرلمان للانعقاد اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر.

وشهدت الجلسة مناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الثقافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرك عاجل من البرلمان لتثبيت العاملين في التشجير وزيادة رواتبهم

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية والنصب على المواطنين بالقاهرة

برلمانى يقترح إنشاء مكاتب شهر عقارى تتبع القطاع الخاص فى المحافظات

فرص عمل بدول عربية.. عاطل ينشئ شركة لتسفير الشباب بتأشيرات مزورة

تحركات برلمانية للقضاء على ارتفاع معدلات الطلاق خلال عام 2019.. نواب: يشكل تهديدا للبناء الأسري في المجتمع.. ومطالب بإطلاق حملات توعية للمواطنين

غادة عجمي تفتح ملف بيزنس تجارة الإقامات: يتسبب فـى عمليات نصب على العمالة المصرية بالخارج

ترشيحاتنا

أسعار الخضروات في مصر اليوم الأحد 22 -12- 2019

ضاحي خلفان: أردوغان سيتلقى ضربات موجعة في ليبيا

حسبي الله ونعم الوكيل.. تعرف على 6 فوائد عظيمة لها وشروط الدعاء بها

حكم جلوس المطلقة مع طليقها .. الإفتاء توضح |فيديو

اختبار بسيط .. افحص عداد الكهرباء في منزلك | خدمات

بعلم مصر .. حوار بين محمد صلاح وأبو تريكة عبر bein sport في قطر|شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل بي ام دبليو يعلن توافر bmw x7 موديل 2020 رسميا في مصر.. السعر والمواصفات

الآلاف يشاهدون تعامد الشمس بمعبد الكرنك .. صور وفيديو

كلاب مسعورة تقتل النساء .. وصاحبها الأمريكي يواجه عقوبة غير متوقعة