مساجد أردوغان وجمعيات الإخوان.. كيف تشكل خطرًا على الإسلام في ألمانيا؟.. فيديو

كشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت ، عن مخططات تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية في توسع نشاطها في الخارج، وخاصة في ألمانيا، وذلك عن طريق المساجد والجمعيات الخيرية، والانتشار بهذه الشكل من أجل السيطرة والترويج لفكر الجماعة الإرهابية، من خلال استغلال المساجد في ذلك.





وأضاف التقرير أن الاتحاد الإسلامي التركي يلعب دور كبير للترويج لفكر الإخوان في الخارج، والفكر المتشدد في الخارج، والفكر السياسي لحزب العدالة والتنمية التركي الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان، ولفت التقرير أن الدور الذى تلعبه الإخوان وأردوغان في الإساءة للإسلام، وترويجه بشكل سلبي أمام الغرب، مما أدى ذلك إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ، واستخدام هذه الظاهرة في ابتزاز الغرب، وكشف التقرير الدور والدعم الذى يقدمه أردوغان في هذه الجمعيات والمنظمات التى تعمل بشكل كبير للترويج لهذا الفكر الإرهابي.



